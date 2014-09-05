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Номер извещения
ГП409010
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Ремкомплекты для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 343 247-11-01
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
malutina@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малютина Валентина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремкомплектов для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2014 08:00 GMT +305.09.2014 08:0005.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремкомплектов для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045 Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2014 08:0005.09.2014 08:0005.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409010Дата и время вскрытия заявок Поставка ремкомплектов для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045 Балашиха
Подведение итогов не позднее
09.09.2014 12:0009.09.2014 12:0009.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409010Подведение итогов не позднее Поставка ремкомплектов для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045 Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремкомплектов для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045
Начальная цена
650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
№ Наименование Товара (Продукции) Кол-во 1. Ремкомплект СМП.62.035 (Р = 1,6 МПа) 6 шт 2. Ремкомплект СМП.62.045 (кислород, Р = 3,0 МПа) 4 шт 3. Ремкомплект СМП.62.045 (азот, Р =1,9 МПа) 2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка производится на следующих условиях: доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу: ООО "КриоГаз", Обособленное подразделение, 623380, г.Полевской, Восточно промышленный мкр.1, 1. Транспортные расходы входят в стоимость Товара. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным от даты передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной (форма № Торг-12).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Отсутствуют
24.11
Документация лота
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