Ремкомплекты для торцовых уплотнений СМП.62.035 , СМП.62.045

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка производится на следующих условиях: доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу: ООО "КриоГаз", Обособленное подразделение, 623380, г.Полевской, Восточно промышленный мкр.1, 1. Транспортные расходы входят в стоимость Товара. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным от даты передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной (форма № Торг-12).Рассчитать логистику >