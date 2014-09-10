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Номер извещения
ГП409011
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Почтовый адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Контактный телефон
+7 495 677-02-58
Факс
+7 495 783-60-83
Адрес электронной почты
zoruk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорук Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 12:00 GMT +310.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409011Дата и время окончания срока приема заявок Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 12:0010.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409011Дата и время вскрытия заявок Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409011Подведение итогов не позднее Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.
Начальная цена
390 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) Улица Талалихина д.41, стр.14 2) Улица Пермская, владение 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Отсутствуют
DH
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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