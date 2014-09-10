закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена фиксируется с 01.10.14г. по 31.12.2014г., отсрочка платежа 30 календарных дней, доставка до склада покупателя силами и средствами поставщика. Стоимость доставки, налогов и сборов на территории РФ включены в цену товара. Наличие петли Мебиуса на упаковке - обязательно!!! В случае победы в тендере альтернативной компании будут проводиться дополнительные тестирования материалов в промышленных объемах. Предпочтительной является фиксация цены в рублях. В случае изменения валютных курсов более чем на 3%, сохраняем право перепроведения электронных торгов.