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    Главная / Торги / закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409011Дата и время окончания срока приема заявок Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409011

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Микояновский Мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Юридический адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Почтовый адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Контактный телефон

    +7 495 677-02-58

    Факс

    +7 495 783-60-83

    Адрес электронной почты

    zoruk@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорук Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    мясо

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 12:00 GMT +310.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409011Дата и время окончания срока приема заявок Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 12:0010.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409011Дата и время вскрытия заявок Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409011Подведение итогов не позднее Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409011Подведение итогов не позднее Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка целлофановых листов в ассортименте до конца 2014г.

    Начальная цена

    390 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) Улица Талалихина д.41, стр.14 2) Улица Пермская, владение 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена фиксируется с 01.10.14г. по 31.12.2014г., отсрочка платежа 30 календарных дней, доставка до склада покупателя силами и средствами поставщика. Стоимость доставки, налогов и сборов на территории РФ включены в цену товара. Наличие петли Мебиуса на упаковке - обязательно!!! В случае победы в тендере альтернативной компании будут проводиться дополнительные тестирования материалов в промышленных объемах. Предпочтительной является фиксация цены в рублях. В случае изменения валютных курсов более чем на 3%, сохраняем право перепроведения электронных торгов.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Микояновский мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Адрес местонахождения

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DH

    ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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