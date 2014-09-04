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    Главная / Торги / Организация транспортировки колонны отпарки из г. Екатеринбурга в г. Нижнекамск

    Организация транспортировки колонны отпарки из г. Екатеринбурга в г. Нижнекамск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2014 08:0004.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409007Дата и время окончания срока приема заявок Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409007

    Уникальный номер закупки

    490/010914/1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация транспортировки колонны отпарки из г. Екатеринбурга в г. Нижнекамск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    эскиз колонны отпарки

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    l.v.hazihanova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хазиханова Лариса Венарисовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2014 08:00 GMT +304.09.2014 08:0004.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409007Дата и время окончания срока приема заявок Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2014 08:0004.09.2014 08:0004.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409007Дата и время вскрытия заявок Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.201404.09.2014 10:0004.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409007Подведение итогов не позднее Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург - г. НижнекамскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    эскиз колонны отпарки

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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