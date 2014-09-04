Организация транспортировки колонны отпарки из г. Екатеринбурга в г. Нижнекамск

Лот 1

Организация транспортировки колонны отпарки из от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.