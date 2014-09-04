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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2014 13:0004.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409004Дата и время окончания срока приема заявок Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409004

    Уникальный номер закупки

    53

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Не

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2014 13:00 GMT +304.09.2014 13:0004.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409004Дата и время окончания срока приема заявок Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2014 13:0004.09.2014 13:0004.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409004Дата и время вскрытия заявок Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 13:0030.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409004Подведение итогов не позднее Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круг ст.50 ф 250, в количестве 24,0 т., ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    24 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.16.1

    Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг ст.50 ф 250, "

    Кол-во: 24

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