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Номер извещения
ГП409001
Уникальный номер закупки
ОИБ-1
Наименование закупки
Модернизация охранной сигнализации периметра и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-07 доб. 89527263714
Факс
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Адрес электронной почты
elsner@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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Модернизация охранной сигнализации и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш" согласно требований прилагаемого технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 09:00 GMT +309.09.2014 09:0009.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409001Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация охранной сигнализации и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш" согласно требований прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 07:0010.09.2014 07:0010.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409001Дата и время вскрытия заявок Модернизация охранной сигнализации и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш" согласно требований прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.09.2014 09:3010.09.2014 09:3010.09.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409001Подведение итогов не позднее Модернизация охранной сигнализации и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш" согласно требований прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация охранной сигнализации и мест хранения ТМЦ предприятия ОАО "Уралхиммаш" согласно требований прилагаемого технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказываемые услуги в строгом соответствии с прилагаемым техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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