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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 12:0022.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401474850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401474850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.08.2014 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 к Извещению о проведении открытытого аукциона в электронной форме

    ОАЭ-22

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 12:00 GMT +322.09.2014 12:0022.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401474850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.09.2014 12:0023.09.2014 12:0023.09.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401474850Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Дата и время проведения

    24.09.2014 12:0024.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401474850Дата и время проведения Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401474850Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401474850Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    3 141 923,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Калининград, ул. Советский пр-т, д. 82 г. Калининград, ул. Герцена, д. 2 г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34 г. Калининград, ул. Горького, д. 188 г. Калининград, ул. Грекова, д. 5 г. Черняховск, ул. Московская, д. 7 г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 19 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 25 г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 20 Калининградская область, пос. Сосновка Калининградская область, пос. Кремнево Калининградская область, пос. Долгоруково Калининградская область, пос. Ладушкин Калининградская область, пос. Рябиновка г. Калининград, ул. Черепичная, д. 21 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 85695

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