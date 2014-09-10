Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Калининград, ул. Советский пр-т, д. 82 г. Калининград, ул. Герцена, д. 2 г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34 г. Калининград, ул. Горького, д. 188 г. Калининград, ул. Грекова, д. 5 г. Черняховск, ул. Московская, д. 7 г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 19 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 25 г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 20 Калининградская область, пос. Сосновка Калининградская область, пос. Кремнево Калининградская область, пос. Долгоруково Калининградская область, пос. Ладушкин Калининградская область, пос. Рябиновка г. Калининград, ул. Черепичная, д. 21 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >