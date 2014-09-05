Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Пневматические шины

    Пневматические шины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 11:3005.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408992Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. ЧебоксарыПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408992

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пневматические шины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Перечень документов для заключения договора

    Проект договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Юридический адрес

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    Почтовый адрес

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Контактный телефон

    +7 962 321-59-06

    Факс

    +7 8352 28-33-93

    Адрес электронной почты

    as.stepanov@tplants.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 11:30 GMT +305.09.2014 11:3005.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408992Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 13:0005.09.2014 13:0005.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408992Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2014 16:3009.09.2014 16:3009.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408992Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 16:3009.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408992Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Адрес местонахождения

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.6

    Оптовая торговля машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШИНА ПНЕВМАТ. 420/85 R28 МОДЕЛЬ RТ855 ТL 0812310000433"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ШИНА ПНЕВМАТ. 520/85 R38 МОДЕЛЬ RТ855 ТL 0812310000434"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП012914
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки...
    587734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП237076
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» согласно технических требований чертежей
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО...
    593253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078611
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (222P101220)
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС...
    593264
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    367 801
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237072
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    593252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить