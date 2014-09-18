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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401474049
Уникальный номер закупки
53/П
Наименование закупки
поставка чипсов, сухариков, арахиса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2014 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-07-02
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
centerzakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галкина Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чипсов, сухариков, арахиса.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2014 16:00 GMT +318.09.2014 16:0018.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401474049Дата и время окончания срока приема заявок поставка чипсов, сухариков, арахиса.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2014 16:0018.09.2014 16:0018.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401474049Дата и время вскрытия заявок поставка чипсов, сухариков, арахиса.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чипсов, сухариков, арахиса.
Начальная цена
1 983 634,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
82074
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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