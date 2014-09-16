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    Главная / Торги / поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжи

    поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2014 16:0016.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401473724Дата и время окончания срока приема заявок поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401473724

    Уникальный номер закупки

    52/П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2014 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 Техническое задание

    Приложение №2 к Техническому заданию. Спецификация

    Извещение

    Приложение №3 Договор

    Приложение №1 к техническому заданию

    Изменения в извещении

    Котировочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Юридический адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    Почтовый адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Контактный телефон

    +7 846 332-07-02

    Факс

    +7 846 333-77-74

    Адрес электронной почты

    centerzakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галкина Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    сахар

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2014 16:00 GMT +316.09.2014 16:0016.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401473724Дата и время окончания срока приема заявок поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2014 16:0016.09.2014 16:0016.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401473724Дата и время вскрытия заявок поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 14:0017.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401473724Подведение итогов не позднее поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мучных изделий, сахара, муки, дрожжей.

    Начальная цена

    1 624 927,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    95408

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товаров не должен превышать 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки Заказчика. Оплата за поставляемый товар осуществляется с отсрочкой платежа на срок не превышающий 30 (тридцати) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38

    Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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