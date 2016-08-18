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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ (8 лотов) для нужд ООО "МРТС-Комплектация".

    Поставка ТМЦ (8 лотов) для нужд ООО "МРТС-Комплектация".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 16:0019.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408991Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408991

    Уникальный номер закупки

    03-08/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (8 лотов) для нужд ООО "МРТС-Комплектация".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация Лот 4

    Документация Лот 3

    Документация Лот 5

    Извещение предварительного отбора контрагентов

    Изменения в извещении

    Техническое задание Лот 5 уточнения

    Документация Лот 1

    Документация Лот 8

    Документация Лот 7

    Документация Лот 6

    Документация Лот 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Юридический адрес

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 640-73-88 доб. 619

    Факс

    +7 495 640-70-88

    Адрес электронной почты

    petrachenkov_s@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петраченков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1 - поставка Кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 1 - поставка Кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1 - поставка Кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 1

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод для заземления"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Провод для заземления"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Кабель ПКСВ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Кабель"

    Кол-во: 180

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Кабель"

    Кол-во: 190

    "Позиция 8"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Провод для заземления"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Лот 2 - поставка оборудования Cisco в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 2 - поставка оборудования Cisco в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2 - поставка оборудования Cisco в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 2

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор CISCO 2960X-48FPD-L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль SFP 10GBase-SR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ключ активации EW-JX-50SW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сертификат на расширенную гарантию CON-SNT-WSC296XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Коммутатор CISCO WS-C4500X-16SFP+"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Модуль SFP 10GBase-SR"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок питания резервный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сертификат на расширенную гарантию CON-SNT-WSC16SFX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лицензии на обновление C4500X-16P-IP-ES"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Программное обеспечение для коммутаторов серии 4500 S45XU-34-1512SG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Заглушка C4KX-NM-BLANK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Модуль 1000BASE-T SFP RJ-45 connector GLC-T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Коммутатор CISCO 2960X-48FPD-L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Модуль SFP 10GBase-SR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Ключ активации EW-JX-50SW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сертификат на расширенную гарантию CON-SNT-WSC296XL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Контроллер CISCO C2951-CME-SRST/K9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лицензия FL-SRST"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лицензия FL-CME-SRST-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Лицензия SL-29-DATA-K9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Плата VWIC3-2FT-G703"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Плата PVDM3-32U256"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Cisco 2951 IOS UNIVERSAL-NO PAYLOAD ENCRYPTION"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Лицензия SL-29-SECNPE-K9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Голосовой шлюз на 24 порта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Сертификат на расширенную гарантию"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "IP телефон СР-6901-C-К9"

    Кол-во: 11

    "Позиция 29"

    "Сертификат на расширенную гарантию для СР-6901-C-К9"

    Кол-во: 11

    "Позиция 30"

    "IP телефон CP-9971-C-CAM-K9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Сертификат на расширенную гарантию для CP-9971-C-CAM-K9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "IP телефон СР-7821-К9"

    Кол-во: 23

    "Позиция 33"

    "Сертификат на расширенную гарантию для СР-7821-К9"

    Кол-во: 23

    "Позиция 34"

    "IP телефон СР-7937G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Сертификат на расширенную гарантию для СР-7937G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Точка доступа AIR-CAP2602I-R-K9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Сертификат на расширенную гарантию"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Кабель питания С14-С15"

    Кол-во: 11

    "Позиция 39"

    "Кабель стекирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Коммутатор CISCO 2960X-24PD-L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Сертификат на расширенную гарантию CON-SNT-WSC604DL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "IP телефон СР-7821-К9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Сертификат на расширенную гарантию для СР-7821-К9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Точка доступа AIR-CAP2602I-R-K9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Сертификат на расширенную гарантию"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Кабель питания С14-С15"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Лот 3 - поставка оборудования Hewlett-Packard в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 3 - поставка оборудования Hewlett-Packard в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 3 - поставка оборудования Hewlett-Packard в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 3

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер базового уровня HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2640 1 проц. 16GB-R P420i SFF 460 Вт PS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Процессор 654770-B21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск HP 600GB 6G SAS 10K 2,5 in SC ENT HDD"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Двухпортовый адаптер HP 82Q 8Gb PCLe, в комплекте с 2 модулями SFP (LC connector)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Резервный блок питания HP 460W CS Plat PL Ht PLg Pwr Supply Kit"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гарантия HP 3Y 4h 24x7 DL36x(p)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Сервер базового уровня HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2640 1 проц. 16GB-R P420i SFF 460 Вт PS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Диск HP 600GB 6G SAS 10K 2,5 in SC ENT HDD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Двухпортовый адаптер HP 82Q 8Gb PCLe, в комплекте с 2 модулями SFP (LC connector)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Резервный блок питания HP 460W CS Plat PL Ht PLg Pwr Supply Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Гарантия HP 3Y 4h 24x7 DL36x(p)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Хранилище"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Жесткий диск 600ГБ, кэш 6 ГБ, 2,5",10 тыс. об./мин., двухпортовый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Волоконно-оптический кабель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Гарантия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Коротковолновый 4компл."

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 4

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "EL Закладные гайки 50 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шкаф TS IT 800x2000x800 42U обз. дв."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Боковая стенка TS IT 2000x800 2 секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Flex-Block углове элементы 100 мм RAL 9005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Flex-Block фальш-панели 100х800 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Flex-Block фальш-панели 100х800 мм с вент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "EL Винты крестообразные М6х16 мм, 50 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "DK Дополнительный вентилятор 119х119х38 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Фильтрующая прокладка Flex-Block 600/800 4 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "DK-TS Шина заземления 800х2000х800 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Блок разеток, 7 поз., с выкл., универс."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Консоль мон/клав 17" RAL9005/англ/сенсорная панель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "KVM Переключатель SSC VIEW 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "SSC CPU-кабель 2м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Шкаф монтажный 19" Rittal"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Лот 5 - поставка оборудования ДКС в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 5 - поставка оборудования ДКС в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 5 - поставка оборудования ДКС в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 5

    28.09.2016

    Техническое задание Лот 5 уточнения

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кабельный ввод"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Кабельный лоток ТМС 22х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Заглушка серии "Viva""

    Кол-во: 99

    "Позиция 5"

    "Монтажная коробка PDD"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Монтажная пластина"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Рамки PDA-DN 2 модуля "Viva""

    Кол-во: 83

    "Позиция 8"

    "Розетка информационная RJ45 катю 6а серии "Viva""

    Кол-во: 99

    "Позиция 9"

    "Короб TA-GN 100х60"

    Кол-во: 341

    "Позиция 10"

    "Гофрированная труба D25"

    Кол-во: 320

    "Позиция 11"

    "Профиль PSM толщиной 2,5, длиной 3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Крепление SSM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Крепление SML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лоток металлический 100х500"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Крышка на лоток металлический шириной 500"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Угол вертикальный внешний CDV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Заглушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Перегородка для лотка металлического"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 90

    "Позиция 20"

    "Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 75

    "Позиция 21"

    "Крышка лотка прямая, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 75

    "Позиция 22"

    "Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 86

    "Позиция 25"

    "Соединительная пластина с отвер. по центру, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 112

    "Позиция 26"

    "Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Пластина для электрического контакта, медь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Комплект крепежный для проволочного лотка №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 386

    "Позиция 30"

    "Винт для монтажа проволочных лотков М6х20"

    Кол-во: 112

    "Позиция 31"

    "Шайба для соединения проволочного лотка"

    Кол-во: 112

    "Позиция 32"

    "Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 274

    "Позиция 33"

    "Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 34

    "Позиция 34"

    "Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 172

    "Позиция 35"

    "Гайка шестигранная M8, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 344

    "Позиция 36"

    "Шайба кузовная M8, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 344

    "Позиция 37"

    "Стальной забивной анкер M8"

    Кол-во: 172

    "Позиция 38"

    "Саморез с дюбелем F упаковка 100 шт"

    Кол-во: 45

    "Позиция 39"

    "Хомут Р6.6 с монтажным отверстием, белый, 7,8х200, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Клемная колодка"

    Кол-во: 11

    "Позиция 41"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 33

    "Позиция 42"

    "Гофрированная труба D25"

    Кол-во: 85

    "Позиция 43"

    "Кабельный ввод"

    Кол-во: 33

    "Позиция 44"

    "Саморез с дюбелем F упаковка 100 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Хомут Р6.6 с монтажным отверстием, белый, 7,8х200, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Гофрированная труба D25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Кабельный ввод"

    Кол-во: 32

    "Позиция 49"

    "Клемная колодка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Гофрированная труба D25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Держатель оцинкованный односторонний Д22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Монтажная пластина"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Кабельный лоток ТМС 22х10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Саморез с дюбелем F упаковка 100 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Хомут Р6.6 с монтажным отверстием, белый, 7,8х200, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Рамки PDA-DN 2 модуля "Viva""

    Кол-во: 18

    "Позиция 58"

    "Розетка информационная RJ45 катю 6а серии "Viva""

    Кол-во: 21

    "Позиция 59"

    "Заглушка серии "Viva""

    Кол-во: 21

    "Позиция 60"

    "Монтажная коробка PDD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Монтажная пластина"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Короб TA-GN 100х60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Крышка лотка прямая, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 33

    "Позиция 66"

    "Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 27

    "Позиция 67"

    "Крышка лотка прямая, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 27

    "Позиция 68"

    "Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Угол горизогтальный 90град.,сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Крышка угла гориз. 90град, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира"

    Кол-во: 29

    "Позиция 73"

    "Соединитель с 7 отверстиями для провол. Лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"

    Кол-во: 18

    "Позиция 75"

    "Пластина для электрического контакта, медь"

    Кол-во: 18

    "Позиция 76"

    "Комплект крепежный для проволочного лотка №1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 77"

    "Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 127

    "Позиция 78"

    "Винт для монтажа проволочных лотков М6х20"

    Кол-во: 56

    "Позиция 79"

    "Шайба для соединения проволочного лотка"

    Кол-во: 56

    "Позиция 80"

    "Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 58

    "Позиция 81"

    "Гайка шестигранная M8, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 116

    "Позиция 82"

    "Шайба кузовная M8, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 116

    "Позиция 83"

    "Стальной забивной анкер M8"

    Кол-во: 58

    "Позиция 84"

    "Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 71

    "Позиция 85"

    "Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 23

    "Позиция 86"

    "Саморез с дюбелем F упаковка 100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Кабельный ввод"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Гофрированная труба D25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Кабельный лоток ТМС 22х10"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Лот 6 – поставка оборудования Hyperline в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 6 – поставка оборудования Hyperline в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 6 – поставка оборудования Hyperline в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 6

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Бокс оптический 19" на 12 дуплексных проходных адаптеров (с КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Адаптер dlC-DLC (duplex), полировка РС, ММ (многомодовый), пластиковый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пигтейл ММ 50/125 (ОМЗ), LC, 1 м, LSZH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "19-дюймовые экранированные патч-панели, 24 порта RJ-45, категория 6а"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Адаптер dlC-DLC (duplex), полировка РС, ММ (многомодовый), пластиковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Пигтейл ММ 50/125 (ОМЗ), LC, 1 м, LSZH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "SFTP, кат. 6а, FR-LSZH"

    Кол-во: 2851

    "Позиция 10"

    "UTP, кат. 3, 25 пар, LSZH"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "Многомодовый (ОМ3), 8 волокон, LSZH"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Патч-корд ММ (ОМЗ), LC-LC, LSZH"

    Кол-во: 27

    "Позиция 13"

    "Патч-корд UTP, кат. 6а, 3 м"

    Кол-во: 188

    "Позиция 14"

    "SFTP, кат. 6а, FR-LSZH"

    Кол-во: 180

    "Позиция 15"

    "Патч-корд UTP, кат. 6а, 3 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Патч-корд UTP, кат. 6а, 3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кабель питания PWC-IEC13-SHM-3,0-BK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Адаптер dlC-DLC (duplex), полировка РС, ММ (многомодовый), пластиковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Пигтейл ММ 50/125 (ОМЗ), LC, 1 м, LSZH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "19-дюймовые экранированные патч-панели, 24 порта RJ-45, категория 6а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "SFTP, кат. 6а, FR-LSZH"

    Кол-во: 520

    "Позиция 23"

    "Патч-корд ММ (ОМЗ), LC-LC, LSZH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Патч-корд UTP, кат. 6а, 3 м"

    Кол-во: 24

    Лот 7

    Лот 7 – поставка оборудования Kenwood в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 7 – поставка оборудования Kenwood в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 7 – поставка оборудования Kenwood в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 7

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портативная радиостанция (40-470 МГц)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторная батарея 2550 мАч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Гибкая UHF антенна (400-450 МГц)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "GPS гарнитура"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Шестипозиционное зарядное устройство"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Мобильная радиостанция с поддержкой GPS, 400-470МГц, 5-45 Вт, 260 каналов в комплекте со стандартной тангентой КМС-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тангента с DTMF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Мобильная радиостанция с поддержкой GPS, 400-470МГц, 5-45 Вт, 260 каналов в комплекте со стандартной тангентой КМС-36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тангента с DTMF"

    Кол-во: 2

    Лот 8

    Лот 8 – поставка ТМЦ в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408991Подведение итогов не позднее Лот 8 – поставка ТМЦ в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 8 – поставка ТМЦ в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Документация Лот 8

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукав герметичный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Термоусаживающаяся трубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Самовулканизирующаяся изолента 3М ширина 25мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стяжки стальные крепежные СКС 7.9х200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-ти дюймовую стойку на 12 портов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts/3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts/5000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Батарейные системы для Smart-UPS APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Факсимильный аппарат Panasonic KX-FL418RU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Базовая станция IP-БС1-А3 с внутренними антенами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Абонентская станция Ascom D41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Кабель питания С13 to C14, 2,5m"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Кабель питания С19 to CEE/7 Schuko, 2,5m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кабель для подключения батарей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "BGT GGT1основной модуль конфигурации козина 19", 3HU, с задней платой разъемов, оборудованной для 14 модулей 6MU, 1хSV01 DC/DC конвертор.1хCPU1 процессор.12х мест плат конфигурации планка для надписей 1 HU, включая программное обеспечение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "V500 Усилитель мощности 2х250, 500Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "V250 Усилистель мощности 250 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "DSS1 - модуль речевой памяти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "4 NPA - модуль для подключения абонентских устройств"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "24LI - модуль линий связи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "4 NSA - модуль абонентских устройств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "USE-2 - модуль аналоговых интерфейсов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "4IOS - модуль реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "4DAV - модуль цифрового интерфейса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "IP шлюз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Базовый комплект РТС-2000 ОК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Преобразователь Moxa Nport"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ICS-Coms - программное обеспечение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ComS - установка ICS-Coms"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Комплект необходимых инструкций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Модуль системы питания 40А, -48 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Батарея 12В, 80А/ч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Настольное переговорное устройство"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Громкоговоритель 3 Вт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Громкоговоритель 3 Вт"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "Сервер времени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "УРПТ-Глонасс-GPS 3234.A с соединительным кабелем 15м, RF кабелем 30м и активной антенной/ 54511132689"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вторичные часы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Труба стальная оцинкованная ГОСТ 3262-75 Ду15/2,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Шуруп для тонк.металл. листов сверлоконеч. 4,2-13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Антенна"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок питания и металлический корпус для блока питания и стационарной радиостанции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кабель высокочастотный"

    Кол-во: 45

    "Позиция 44"

    "ВЧ разъем для кабеля 8D-FB N-male"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ВЧ разъем для кабеля 8D-FB UHF-male"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Автомобильная антена"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Магнитное крепление"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Базовая станция IP-БС1-А3 с внутренними антенами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Абонентская станция Ascom D41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Кабель питания С19 to CEE/7 Schuko, 2,5m"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Комплект светозвуковой сигнализации (извещатель охранно-пожарный МАЯК-24-ПКМ1 (нар. Исполн.) ТУ 4372-001-49518441-99 - 4 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Комплект кондукторов"

    Кол-во: 1

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