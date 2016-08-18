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Номер извещения
ГП408991
Уникальный номер закупки
03-08/2014
Наименование закупки
Поставка ТМЦ (8 лотов) для нужд ООО "МРТС-Комплектация".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
Почтовый адрес
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 640-73-88 доб. 619
Факс
+7 495 640-70-88
Адрес электронной почты
petrachenkov_s@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петраченков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1 - поставка Кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 - поставка Кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 180
Кол-во: 20
Кол-во: 190
Кол-во: 100
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Лот 2 - поставка оборудования Cisco в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 - поставка оборудования Cisco в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 11
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Лот 3 - поставка оборудования Hewlett-Packard в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3 - поставка оборудования Hewlett-Packard в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 4 - поставка оборудования Rittal в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Лот 5 - поставка оборудования ДКС в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 5 - поставка оборудования ДКС в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 99
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 83
Кол-во: 99
Кол-во: 341
Кол-во: 320
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 36
Кол-во: 90
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 86
Кол-во: 112
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 386
Кол-во: 112
Кол-во: 112
Кол-во: 274
Кол-во: 34
Кол-во: 172
Кол-во: 344
Кол-во: 344
Кол-во: 172
Кол-во: 45
Кол-во: 15
Кол-во: 11
Кол-во: 33
Кол-во: 85
Кол-во: 33
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 100
Кол-во: 32
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 33
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 29
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 55
Кол-во: 127
Кол-во: 56
Кол-во: 56
Кол-во: 58
Кол-во: 116
Кол-во: 116
Кол-во: 58
Кол-во: 71
Кол-во: 23
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Лот 6 – поставка оборудования Hyperline в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 6 – поставка оборудования Hyperline в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2851
Кол-во: 26
Кол-во: 40
Кол-во: 27
Кол-во: 188
Кол-во: 180
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 520
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Лот 7 – поставка оборудования Kenwood в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 7 – поставка оборудования Kenwood в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Лот 8 – поставка ТМЦ в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 8 – поставка ТМЦ в соответствии с техническим заданием документации лота (допускается попозиционная поставка ТМЦ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 45
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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