Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При поставке партии товара от 3-х единиц, отгрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 В. При поставке товара в кол-ве 1-2 единиц, отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика со склада (иного помещения),который располагается не далее 25 км от склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 ВРассчитать логистику >