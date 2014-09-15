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Номер извещения
31401471260
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобилю УАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2014 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Почтовый адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Контактный телефон
+7 4922 53-18-28 доб. 1004
Факс
+7 4922 53-18-87
Адрес электронной почты
falina@vladvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сумкин Павел Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Владимир
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилю УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 16:00 GMT +315.09.2014 16:0015.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401471260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилю УАЗВладимир
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 16:0015.09.2014 16:0015.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401471260Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилю УАЗВладимир
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 10:0018.09.2014 10:0018.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401471260Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилю УАЗВладимир
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилю УАЗ
Начальная цена
249 184,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации, прилагается к документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При поставке партии товара от 3-х единиц, отгрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 В. При поставке товара в кол-ве 1-2 единиц, отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика со склада (иного помещения),который располагается не далее 25 км от склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Владимирводоканал
Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал
Адрес местонахождения
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Отсутствуют
34.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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