399/2014 Фабричная интерьерная мебель для залов повышенной комфортности

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт; Аванс не более 30% в течении 3 рабочих дней после подписания Договора. 40% в течение 3 рабочих дней после подтверждения фабрики о готовности продукции к отгрузке. 30% в течение 3 рабочих дней после доставки, сборки, подписания Актов приема-передачи. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются.