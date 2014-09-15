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Номер извещения
31401470716
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2014 06:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
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Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 10:00 GMT +315.09.2014 10:0015.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401470716Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 10:0015.09.2014 10:0015.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401470716Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 12:0018.09.2014 12:0018.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401470716Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.201418.09.2014 12:0018.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401470716Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора №15 (участок коллектора № 15 по ул. 2-я Северо-Западная - пр. Контурный - ул. Телефонная от КК13-до КК16) в г. Барнауледля нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
7 998 087,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объемы выполняемых работ определены локальным сметным расчетом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Алтайский край, г. Барнаул, участок канализационного коллектора №15 по ул.2я Северо-Западная –пр.Контурный- ул.Телефонная от КК13 до КК16Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 01.10.14г. по 31.10.14г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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