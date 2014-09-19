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Номер извещения
ГП408977
Уникальный номер закупки
117-Т-2014
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2014 15:00 GMT +319.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408977Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2014 15:00GMT +319.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408977Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.09.201419.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408977Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 12:0010.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408977Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201410.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408977Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по приведению к единому корпоративному стилю АЗС ОАО «Амурнефтепродукт» №9, №61, №64 (г.Благовещенск), №37 (с.Ивановка), №7 (г.Тында), №58 (п.Сиваки), №73 (п.Тыгда)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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