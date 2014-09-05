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    Главная / Торги / Закумка листового металлопроката для нужд ОАО "Криогенмаш"

    Закумка листового металлопроката для нужд ОАО "Криогенмаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 11:0005.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408976

    Уникальный номер закупки

    мм-15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закумка листового металлопроката для нужд ОАО "Криогенмаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 529-00-49

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    morgunov@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моргунов Михаил Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 11:00 GMT +305.09.2014 11:0005.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 11:0005.09.2014 11:0005.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408976Дата и время вскрытия заявок Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2014 17:0011.09.2014 17:0011.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408976Подведение итогов не позднее Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 17:0011.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408976Подведение итогов не позднее Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.52.22

    Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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