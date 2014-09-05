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Номер извещения
ГП408976
Уникальный номер закупки
мм-15
Наименование закупки
Закумка листового металлопроката для нужд ОАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 529-00-49
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
morgunov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моргунов Михаил Олегович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2014 11:00 GMT +305.09.2014 11:0005.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2014 11:0005.09.2014 11:0005.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408976Дата и время вскрытия заявок Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 17:0011.09.2014 17:0011.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408976Подведение итогов не позднее Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового алюминиевого проката для нужд ОАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно заявкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
51.52.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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