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Номер извещения
ГП408975
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Поставка оборудования Cisco
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585
Почтовый адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585
Контактный телефон
+7 918 111-13-71
Факс
+7 861 279-22-55
Адрес электронной почты
chernyshev.ek@gps23.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышев Евгений Константинович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования Cisco
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 17:00 GMT +309.09.2014 17:0009.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования CiscoКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2014 17:0009.09.2014 17:0009.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408975Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования CiscoКраснодар
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 17:0012.09.2014 17:0012.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408975Подведение итогов не позднее Поставка оборудования CiscoКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования Cisco
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Спецификация (приложение 2).docx
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Краснодар, ул.В.Головатого, д.585Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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