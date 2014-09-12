Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства-Выполнение работ «СМР. ТС. Строительство ТС от т. присоединения до ж.д. (ИП Носов М.Е.)» для нужд Дзержинских тепловых сетей филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс»