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    Главная / Торги / Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

    Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2014 13:0012.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408986

    Уникальный номер закупки

    108-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма 3.1

    форма 2.1

    извещение

    Тендерная документация

    опросный лист

    схема

    перечень оборудования

    замечания по кип

    Изменения в извещении

    проект договора

    Изменения в извещении

    согласованная схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Независимая нефтегазовая компания
    Все закупки и тендеры ННК

    Юридический адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Почтовый адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7828

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    oshabanova@aoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабанова Ольга Рафаилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2014 13:00 GMT +312.09.2014 13:0012.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2014 13:00GMT +312.09.2014 13:0012.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408986Дата и время вскрытия заявок Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.09.201419.09.2014 18:0019.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408986Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 18:0017.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408986Подведение итогов не позднее Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408986Подведение итогов не позднее Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока дозировочного регулируемого БДР-2,5х11-25/40-350/16-3200/16-1B-УХЛ для ОАО «Хабаровский НПЗ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК
    Все закупки и тендеры ННК

    Адрес местонахождения

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DL

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "блок дозировочный регулируемый "

    Кол-во: 1

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