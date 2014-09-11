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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП408973
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка оборудования и программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Почтовый адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Контактный телефон
+7 918 111-13-71
Факс
+7 861 275-47-59
Адрес электронной почты
chernyshev.ek@injgeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышев Евгений Константинович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации (в спецификации рекомендуемые параметры)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Краснодар, ул.В.Головатого, д.585Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Адрес местонахождения
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Наименование заказчика
ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Адрес местонахождения
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Отсутствуют
72
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 4
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