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    Главная / Торги / Поставка оборудования и программного обеспечения

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2014 12:0011.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408973

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «ИнжГео»
    Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

    Юридический адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Почтовый адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Контактный телефон

    +7 918 111-13-71

    Факс

    +7 861 275-47-59

    Адрес электронной почты

    chernyshev.ek@injgeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышев Евгений Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 17:0011.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408973Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации (в спецификации указаны рекомендуемые характеристики оборудования)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации (в спецификации рекомендуемые параметры)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Краснодар, ул.В.Головатого, д.585Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
    Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

    Адрес местонахождения

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Наименование заказчика

    ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
    Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

    Адрес местонахождения

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Типовой договор поставки оборудования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Роутер wifi Zyxel Keenetic II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "CP-3905= Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5520 (750 Users)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "AnyConnect Mobile - ASA 5520 (req. Essentials or Premium)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "2gb DRAM Memory Kit for Cisco ASA 5520"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Коммутатор Digi Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Коммутатор D-Link DGS-1016D/F2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ноутбук:ASUS,HP,Lenovo,Dell/14"/1366x768/Intel i5/2.4 ГГц/RAM 4 Гб/HDD 500ГБ/DVD±RW/NVIDIA GeForce/GDDR 1Гб/LAN/Wi-Fi/Веб камера/ОС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Ноутбук:ASUS,HP,Lenovo,Dell/15.6"/1366x768/Intel i7/2.4 ГГц/RAM 6 Гб/HDD 500ГБ/DVD±RW/NVIDIA GeForce/GDDR 2Гб/LAN/Wi-Fi/Веб камера/ОС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Ноутбук:ASUS,HP,Lenovo,Dell/15.6"/1920x1080/Intel i5/2.6 ГГц/RAM 6 Гб/HDD 500ГБ/DVD±RW/NVIDIA GeForce/GDDR 2Гб/LAN/Wi-Fi/Веб камера/ОС"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User License"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ИБП APC Back-UPS BK500-RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "D-Link DUB-H7 / B / B1A / C1A Концентратор 7ми портовый USB 2.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Аккумулятор HR03/AAA Duracell (Ni-MH) 800 mAh"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Аккумулятор HR03/AA Duracell (Ni-MH) 2000 mAh"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Батарейка LR03/AAA щелочные Duracell Basic (комплект 18шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Батарейка LR6/AA щелочные Duracell Basic (комплект 18шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Зарядное устройство AA/AAA PHILIPS MultiLife SCB5380NB + (4шт. аккумулятора AA 2450mAh)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Батарея Ippon IP12-12 12V / 12AH (669059)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Upgrade: VMware vSphere 5 Essentials to vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 1 year"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кабель HDMI-HDMI Defender PROFESSIONAL зол.контакты [HDMI-06PRO], 1.8м (87428)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Обновление ПК "ЛИРА" с версии 9.6 на версию 10.2 PRO и приобретение дополнительных модулей "Динамика плюс" и "Грунт""

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX"

    Кол-во: 11

    "Позиция 25"

    "Модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR2, 2ГБ, PC2-6400, 800МГц"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Баллон Defender со сжатым воздухом 300ml (CLN 30802)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Материнская плата ASRock G41C-GS ( / M / ASR) RTL {LGA775, G41, DDR3, PCI-E, 6ch Audio, LAN, SATAII, D-Sub, mATX}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Блок питания 450W ATX "FSP" ATX-450PNR OEM {24Pin + 4 + SATA}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "CP-3905-PWR-CE= Power Adapter for Cisco Unified SIP Phone 3905, Europe"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Элемент питания CR2032"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Мобильный принтер HP Officejet 100 (CN551A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Монитор Benq GL2450HM"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Модуль памяти для компьютера DIMM DDR2, 2ГБ, PC2-6400, 800МГц"

    Кол-во: 14

    "Позиция 35"

    "Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Кабель USB 2.0 1.8м USB04-06 PRO AM / BM Defender PRO, зол.конт, 2фер.фил. (87430)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Кабель питания "Монитор - системный блок" 1.8 метра"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Переходник USB2.0 - COM 1.8 метра"

    Кол-во: 4

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