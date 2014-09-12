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Номер извещения
ГП408974
Уникальный номер закупки
864/505
Наименование закупки
Поставка крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 521-71-58
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
kochetkov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетков Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
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Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2014 10:00 GMT +312.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408974Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2014 10:0012.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408974Дата и время вскрытия заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 11:0012.09.2014 11:0012.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408974Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.09.201412.09.2014 11:0012.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408974Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право поставки крепежных изделий из нержавеющих сталей согласно технического требования ТТ 222-16-2014 для нужд ОАО «Криогенмаш».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТТ 222-16-2014
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Криогенмаш» г. Балашиха, МО, ул. Белякова 1б,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
28.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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