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    Главная / Торги / Поставка оборудования и программного обеспечения

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2014 12:0011.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408972Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации ( в спецификации указаны рекомендуемые характеристики)КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408972

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор поставки оборудования

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Геопроектстрой
    Все закупки и тендеры ГПС

    Юридический адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585

    Почтовый адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585

    Контактный телефон

    +7 918 111-13-71

    Факс

    +7 861 279-22-55

    Адрес электронной почты

    chernyshev.ek@gps23.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышев Евгений Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации ( в спецификации указаны рекомендуемые характеристики)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 17:0011.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408972Подведение итогов не позднее поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации ( в спецификации указаны рекомендуемые характеристики)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации ( в спецификации указаны рекомендуемые характеристики)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка оборудования и программного обеспечения согласно спецификации ( в спецификации указаны рекомендуемые характеристики)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Краснодар, ул.В.Головатого, д.585Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПС
    Все закупки и тендеры ГПС

    Адрес местонахождения

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585

    Наименование заказчика

    ГПС
    Все закупки и тендеры ГПС

    Адрес местонахождения

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. В.Головатого, 585

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Типовой договор поставки оборудования

    19.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук:ASUS,HP,Lenovo,Dell/17.3"/1920x1080/Intel i5/2.4 ГГц/RAM 6 Гб/HDD 500ГБ/DVD±RW/NVIDIA GeForce/GDDR 2Гб/LAN/Wi-Fi/Веб камера/ОС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Ноутбук:ASUS,HP,Lenovo,Dell/15.6"/1920x1080/Intel i5/2.6 ГГц/RAM 6 Гб/HDD 500ГБ/DVD±RW/NVIDIA GeForce/GDDR 2Гб/LAN/Wi-Fi/Веб камера/ОС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "CP-3905= Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "CP-3905-PWR-CE= Power Adapter for Cisco Unified SIP Phone 3905, Europe"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "MapBasic v11.5 (для MapInfo Professional v11.5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Adobe Acrobat 11 Pro"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Блок питания 450W ATX "FSP" ATX-450PNR OEM {24Pin + 4 + SATA}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Материнская плата ASRock G41C-GS ( / M / ASR) RTL {LGA775, G41, DDR3, PCI-E, 6ch Audio, LAN, SATAII, D-Sub, mATX}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Кабель DVI-D single link, 1.8м, 19M/19M, экран, феррит.кольца, пакет [CC-DVI-6/6C]"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Элемент питания для М.платы CR2032"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Жесткий диск HDD 750ГБ, Western Digital Black, WD7500BPKX, 2,5""

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX, 3,5""

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Жесткий диск SSD 120ГБ, Kingston V300, SV300S37A/120G"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Крепление 2,5" в 3,5" Kingston in Brackets and Screws gen2 SNA-BR2/35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кабель интерфейсный SATA 50 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Переходник питания 5bites molex-SATA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кабель удлинительный USB 2.0, 1.8м AM / AF Defender PRO, зол.конт, 2фер.фил. (87429)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Аккумулятор HR03/AAA Duracell (Ni-MH) 800 mAh"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Модуль памяти DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT51264BA160BJ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Модуль памяти DIMM DDR2, 2ГБ, PC2-6400, 800МГц, Silicon Power"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "флешка 8Gb Transcend JetFlash 370, TS8GJF370, flash usb, белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "флешка 16Gb Transcend JetFlash 370, TS16GJF370, flash usb, белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Сетевой фильтр на 6 розеток, 5м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сетевой фильтр на 6 розеток, 3м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Мышь Logitech M90, оптическая, 1000dpi, USB, black, черная, [910-001794]"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Клавиатура Genius KB-110, USB, black, черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Кабель удлинительный USB 2.0 0.75м CC-USB2-AMAF-75CM / 300 AM / AF Gembird, пакет"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "МФУ Kyocera FS-1035MFP"

    Кол-во: 1

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