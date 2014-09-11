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Номер извещения
31401469010
Уникальный номер закупки
149
Наименование закупки
на поставку транспортерных лент для багажных конвейерных установок ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-06-07
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Карпов Андрей Александрович,aa.karpov@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Транспортные ленты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 11:00 GMT +311.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401469010Дата и время окончания срока приема заявок транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 11:0011.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401469010Дата и время вскрытия заявок транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201430.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401469010Подведение итогов не позднее транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные ленты
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
63.23.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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