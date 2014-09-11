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    Главная / Торги / на поставку транспортерных лент для багажных конвейерных установок ОАО «МАШ»

    на поставку транспортерных лент для багажных конвейерных установок ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401469010Дата и время окончания срока приема заявок транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401469010

    Уникальный номер закупки

    149

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку транспортерных лент для багажных конвейерных установок ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    протокол

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-06-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпов Андрей Александрович,aa.karpov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортные ленты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2014 11:00 GMT +311.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401469010Дата и время окончания срока приема заявок транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    11.09.2014 11:0011.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401469010Дата и время вскрытия заявок транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401469010Подведение итогов не позднее транспортные ленты141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные ленты

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.23.4

    Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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