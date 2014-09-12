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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛ

    Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2014 16:0012.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401468669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401468669

    Уникальный номер закупки

    141

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2014 16:00 GMT +312.09.2014 16:0012.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401468669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2014 16:0012.09.2014 16:0012.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401468669Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛВладимир

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 10:0017.09.2014 10:0017.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401468669Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛВладимир

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 10:0017.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401468669Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобилю ЗИЛ

    Начальная цена

    371 027,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации (содержится в документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При поставки партии товара от 3 единиц, отгрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 В. При поставки товара в количестве 1-2 единиц, отгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика со склада (иного помещения), который располагается не далее 25 км. от склада Заказчика: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, оплата производится в течение 120 рабочих дней после поступления партии товара на склад Заказчика. При обоснованном изменении цены стороны заключают дополнительное соглашение, но цена за единицу товара не должна превышать среднерыночную по г. Владимиру.Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам, в упаковке в соответствии со стандартами завода изготовителя, по рабочим дням не позднее 12 (двенадцати) часов с момента подачи заявки Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.30

    Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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