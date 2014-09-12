Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, оплата производится в течение 120 рабочих дней после поступления партии товара на склад Заказчика. При обоснованном изменении цены стороны заключают дополнительное соглашение, но цена за единицу товара не должна превышать среднерыночную по г. Владимиру.Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам, в упаковке в соответствии со стандартами завода изготовителя, по рабочим дням не позднее 12 (двенадцати) часов с момента подачи заявки Заказчиком.