www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401468637
Уникальный номер закупки
0814-251
Наименование закупки
Передача прав на использование программного обеспечения (0814-251)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача прав на использование программного обеспечения (0814-251)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401468637Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование программного обеспечения (0814-251)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2014 09:0008.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401468637Дата и время вскрытия заявок Передача прав на использование программного обеспечения (0814-251)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача прав на использование программного обеспечения (0814-251)
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.