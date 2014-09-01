Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по настоящему Договору производится на расчетный счет Поставщика, указанный в Статье 13 настоящего Договора, на основании выставленного в адрес Покупателя счета, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. Счет направляется Покупателю в 1 экземпляре по адресу: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53.По настоящему Договору оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.