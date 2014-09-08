Поставка программного обеспечения и передача прав на использование программного обеспечения (0814-253)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату. Поставка программного обеспечения осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания договора 3 (тремя) партиями; передача прав на использование программного обеспечения в течение 20 календарных дней с даты подписания договора 6 (шестью) партиями