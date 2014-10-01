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Номер извещения
31401467582
Уникальный номер закупки
10-ОЗ/2014-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 09:00 GMT +301.10.2014 09:0001.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401467582Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городокАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.10.2014 09:0003.10.2014 09:0003.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401467582Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городокАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.10.2014 09:0006.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401467582Дата и время проведения На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городокАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401467582Подведение итогов не позднее На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городокАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора по модернизации и переоборудованию «Чайной», расположенной по адресу: г. Омск, ул. 14 Военный городок
Начальная цена
10 581 513,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
529 075,67 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
370,4 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, ул. 14 Военный городокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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