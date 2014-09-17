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Номер извещения
31401467340
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Поставка металлообрабатывающего инструмента производства компании Sandvik Coromant
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
npo966@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлообрабатывающего инструмента производства компании Sandvik Coromant
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 16:00 GMT +317.09.2014 16:0017.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401467340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлообрабатывающего инструмента производства компании Sandvik CoromantХимки
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 16:0017.09.2014 16:0017.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401467340Дата и время вскрытия заявок Поставка металлообрабатывающего инструмента производства компании Sandvik CoromantХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлообрабатывающего инструмента производства компании Sandvik Coromant
Начальная цена
1 048 155,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400 Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
28.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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