www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401467452
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Выбор поставщика ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Почтовый адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Контактный телефон
+7 902 763-36-92
Факс
+7 3952 21-47-99
Адрес электронной почты
Sudomoikin_sa@irkvkx.ru
Ф.И.О. контактного лица
Судомойкин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2014 06:30 GMT +302.09.2014 06:3002.09.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401467452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2014 08:0002.09.2014 08:0002.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401467452Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 11:0003.09.2014 11:0003.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401467452Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95 Иркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ Дт (евро), АИ-92, АИ-80, АИ-95
Начальная цена
10 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 270 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дт(евро). л 215 000,00АИ-92 л 30 000,00АИ-80 л 50 000,00АИ-95 л 13 000,00
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Получение Покупателем Товара на АЗС Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес местонахождения
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Отсутствуют
41
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.