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    Главная / Торги / на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"

    на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401467362Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401467362

    Уникальный номер закупки

    147

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета

    Проектная документация

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401467362Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401467362Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2014 11:0023.09.2014 11:0023.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401467362Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 11:0023.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401467362Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании иностранных авиакомпаний ОАО "МАШ"

    Начальная цена

    2 831 418,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, Территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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