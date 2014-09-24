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    Главная / Торги / Поставка вторичных источников питания РМПЕ

    Поставка вторичных источников питания РМПЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 05:1024.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401466502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401466502

    Уникальный номер закупки

    43

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вторичных источников питания РМПЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2014 06:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    проект договора

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Схемы интегральные электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вторичных источников питания РМПЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 05:10 GMT +324.09.2014 05:1024.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401466502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 05:10GMT +324.09.2014 05:1024.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401466502Дата и время вскрытия заявок Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.09.201426.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401466502Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401466502Подведение итогов не позднее Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401466502Подведение итогов не позднее Поставка вторичных источников питания РМПЕЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вторичных источников питания РМПЕ

    Начальная цена

    4 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул.Загородная, д.11, ОСХ Пасека "730", корпус 12, склад 224Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10.6

    Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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