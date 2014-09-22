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Номер извещения
31401465877
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по: капитальному ремонту вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2014 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1481
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Капитальный ремонт вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 13:00 GMT +322.09.2014 13:0022.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401465877Дата и время окончания срока приема заявок капитальный ремонт вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНСВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 13:0022.09.2014 13:0022.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401465877Дата и время вскрытия заявок капитальный ремонт вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНСВоронеж
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 12:0026.09.2014 12:0026.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401465877Подведение итогов не позднее капитальный ремонт вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНСВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вентиляционных систем КНС – 1, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29а, 30, 35, 42, 43, 45, ГКНС
Начальная цена
3 653 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ (оказания услуг): г. Воронеж Условия выполнения работ (оказания услуг): согласно Техническому заданию (Приложение 1) Срок (периоды) выполнения работ: не более 3 месяцев с момента подписания договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
45.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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