www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408956
Уникальный номер закупки
087-ЗП/14-269
Наименование закупки
Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных мест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
a.karpova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных мест
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 10:30 GMT +303.09.2014 10:3003.09.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных местНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 10:3003.09.2014 10:3003.09.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408956Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных местНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.09.2014 13:0010.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408956Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных местНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологического оборудования столовой на 30 посадочных мест
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.