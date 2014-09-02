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    Главная / Торги / На право заключения договора на проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров

    На право заключения договора на проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2014 09:0002.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401464893Дата и время окончания срока приема заявок На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород ВидноеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401464893

    Уникальный номер закупки

    6/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.08.2014 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛЬФИН
    Все закупки и тендеры МАУ ДО ЦЕНТР ДЕЛЬФИН

    Юридический адрес

    142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10

    Почтовый адрес

    142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10

    Контактный телефон

    +7 498 657-21-93

    Факс

    +7 498 657-31-12

    Адрес электронной почты

    razvilka@centr-delfin.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романадзе Гульнара Джемаловна

    Место рассмотрения предложений

    город Видное

    Закупки и тендеры Услуги больничных организаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.201403.09.2014 09:0003.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401464893Дата окончания срока рассмотрения заявок На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород Видное

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2014 09:0004.09.2014 09:0004.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401464893Подведение итогов не позднее На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород Видное

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.201404.09.2014 09:0004.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401464893Подведение итогов не позднее На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород Видное

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров

    Начальная цена

    337 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 850,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    77 человек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 69 142701, Московская область, город Видное, Жуковский проезд, дом 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Котировочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ ДО ЦЕНТР ДЕЛЬФИН
    Все закупки и тендеры МАУ ДО ЦЕНТР ДЕЛЬФИН

    Адрес местонахождения

    142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    85.11

    Деятельность лечебных учреждений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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