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Номер извещения
ГП408955
Уникальный номер закупки
412
Наименование закупки
412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 09:00 GMT +309.09.2014 09:0009.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408955Дата и время окончания срока приема заявок 412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2014 09:0009.09.2014 09:0009.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408955Дата и время вскрытия заявок 412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.10.2014 14:0007.10.2014 14:0007.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408955Подведение итогов не позднее 412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородкиЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
412/2014 Поставка и монтаж светодиодного экрана - перегородки
Начальная цена
48 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО Международный аэропорт «Курумоч», Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
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