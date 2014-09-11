Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка рукавов

    Закупка рукавов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2014 09:0011.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408951Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408951

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка рукавов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТ Г66М.014.01.040.

    ИТ Г66М.014.01.030.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Zhabreev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жабреев Вячеслав Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2014 09:00 GMT +311.09.2014 09:0011.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408951Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.09.2014 13:0011.09.2014 13:0011.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408951Дата и время вскрытия заявок Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 23:3011.09.2014 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408951Подведение итогов не позднее Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рукавов для бурения и напорных рукавов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции до склада ОАО "Уралмашзавод" в г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя. 2. полной соответствие изделий ИТ 3. все изделия должны сопровождаться паспортами, сертификатами качества с синими печатями завода-изготовителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины

    Документация лота

    ИТ Г66М.014.01.040.

    27.12.2016

    ИТ Г66М.014.01.030.

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рукав для бурения Ду 76-35МПа, L=4.5м (резьба R-4 ГОСТ 6211-81)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "рукав напорный Г66М.014.01.030-1500-12 бар по ИТ Г66М.014.01.030. Длина - 1,5 м. (ИТ во вложении)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "рукав напорный Г66М.014.01.040-1500-10 бар по ИТ Г66М.014.01.040. Длина - 1,5м. (ИТ во вложении)"

    Кол-во: 15

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Попозиционная № 32211044891
    Оказание услуг по проведению расчетов с использованием банковских карт
    Оказание услуг по проведению расчетов с использованием банковских карт
    587402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    20 237 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Запрос (ценовых) котировок № 32211076802
    Поставка фитингов из нержавеющей стали для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
    Поставка фитингов из нержавеющей стали для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В....
    592938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 264 813
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012316
    Поставка стальных днищ
    Поставка стальных днищ
    585343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225355
    Изготовление нестандартного оборудования (башмаки) по чертежам
    Изготовление нестандартного оборудования (башмаки) по чертежам
    591030
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    РК
    Запрос предложений № 32211076750
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по обслуживанию финансово-лицевых счетов потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации начисления потребителям платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию, печати, мэйлированию, доставке платежных документов потребителям, организации консультирования потребителей, приему платежей потребителей, обеспечению своевременной оплаты услуг потребителями, ведению работы с задолженностью потребителей услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Канско-Абанской технологической зоны Красноярского края
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по...
    592935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    57 118 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    РК
    Запрос предложений № 32211076747
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по обслуживанию финансово-лицевых счетов потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации начисления потребителям платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию, печати, мэйлированию, доставке платежных документов потребителям, организации консультирования потребителей, приему платежей потребителей, обеспечению своевременной оплаты услуг потребителями, ведению работы с задолженностью потребителей услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Лесосибирской технологической зоны Красноярского края
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по...
    592937
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    34 903 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201851
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства. Телемеханиазция»
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских...
    585890
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить