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Номер извещения
ГП408954
Уникальный номер закупки
6/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10
Почтовый адрес
142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10
Контактный телефон
+7 498 657-21-93
Факс
+7 498 657-31-12
Адрес электронной почты
razvilka@centr-delfin.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романадзе Гульнара Джемаловна
Место рассмотрения предложений
город Видное
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.201403.09.2014 09:0003.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408954Дата окончания срока рассмотрения заявок На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород Видное
Подведение итогов не позднее
04.09.2014 09:0004.09.2014 09:0004.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408954Подведение итогов не позднее На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотровгород Видное
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров
Начальная цена
337 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 850,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
77 человек
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 69 142701, Московская область, город Видное, Жуковский проезд, дом 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ ДО ЦЕНТР ДЕЛЬФИН
Все закупки и тендеры МАУ ДО ЦЕНТР ДЕЛЬФИН
Адрес местонахождения
142701, Московская область, , город Видное, Жуковский проезд, дом 10
Отсутствуют
85.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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