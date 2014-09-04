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Номер извещения
31401464608
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2014 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мирошниченко Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Закупки и тендеры Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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Постава приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2014 07:00 GMT +304.09.2014 07:0004.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401464608Дата и время окончания срока приема заявок Постава приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2014 07:0004.09.2014 07:0004.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401464608Дата и время вскрытия заявок Постава приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 08:0011.09.2014 08:0011.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401464608Подведение итогов не позднее Постава приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Постава приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».
Начальная цена
475 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Оренбург,ул.Потехина,41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
33.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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