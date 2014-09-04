Открытый запрос предложений на поставку приборов для лабораторного контроля для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Оренбург, ул. Потехина 41. Срок поставки товара – не более 30 календарных дней после подписания договора поставки. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% и транспортными расходами по доставке продукции до склада в г. Оренбурге. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты: безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Срок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.