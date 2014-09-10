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    Главная / Торги / Закупка кровельных и стеновых панелей

    Закупка кровельных и стеновых панелей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кровельных и стеновых панелей.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408946

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кровельных и стеновых панелей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Zhabreev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жабреев Вячеслав Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кровельных и стеновых панелей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 09:00 GMT +310.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кровельных и стеновых панелей.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 13:0010.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408946Дата и время вскрытия заявок Закупка кровельных и стеновых панелей.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 21:5911.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408946Подведение итогов не позднее Закупка кровельных и стеновых панелей.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кровельных и стеновых панелей.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1014

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка продукции до склада ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Отсрочка платежа- 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя. 2. Продукция должна сопровождаться сертификатами качества с синими печатями завода-изготовителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.43

    Устройство покрытий полов и облицовка стен

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Панель кровельная PIR ПТО 50-1000-0,8/0,8 (0,6/0,8) RAL 3020/RAL 9006 "

    Кол-во: 288

    "Позиция 2"

    "Панель стеновая PIR ПТСН 60-1050-0,8/0,8 (0,6/0,8) RAL 9006/9006 "

    Кол-во: 726

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