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Номер извещения
ГП408946
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Закупка кровельных и стеновых панелей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-25
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Zhabreev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жабреев Вячеслав Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кровельных и стеновых панелей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 09:00 GMT +310.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кровельных и стеновых панелей.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 13:0010.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408946Дата и время вскрытия заявок Закупка кровельных и стеновых панелей.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кровельных и стеновых панелей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1014
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка продукции до склада ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 288
Кол-во: 726
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