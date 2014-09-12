Выполнение покраски трубопроводов природного газа, сжатого воздуха, маслопроводов пролета №3,4 цеха №39

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

1.природного газа в объеме 399,4 кв.м ( маркировка запорно- регулирующих устройств, указание направления движения газа), 2.Сжатого воздуха с указанием направления среды в объеме 65,4м² 3.Маслобаки и маслопроводы в объеме – 117,0м² Цветная маркировка объектов: газопроводы - в желтый цвет с чередующимися поперечными красными полосами (через 2-6м с Ø40мм); сжатый воздух – в серый цвет; маслопроводы и баки с маслом – в коричневый цвет.