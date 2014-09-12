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Номер извещения
ГП408953
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Выполнение покраски трубопроводов природного газа, сжатого воздуха, маслопроводов пролета №3,4 цеха №39
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Покрасить трубопроводы в цехе №39
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2014 14:00 GMT +312.09.2014 14:0012.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408953Дата и время окончания срока приема заявок Покрасить трубопроводы в цехе №39 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2014 14:0012.09.2014 14:0012.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408953Дата и время вскрытия заявок Покрасить трубопроводы в цехе №39 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 14:0017.09.2014 14:0017.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408953Подведение итогов не позднее Покрасить трубопроводы в цехе №39 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покрасить трубопроводы в цехе №39
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.природного газа в объеме 399,4 кв.м ( маркировка запорно- регулирующих устройств, указание направления движения газа), 2.Сжатого воздуха с указанием направления среды в объеме 65,4м² 3.Маслобаки и маслопроводы в объеме – 117,0м² Цветная маркировка объектов: газопроводы - в желтый цвет с чередующимися поперечными красными полосами (через 2-6м с Ø40мм); сжатый воздух – в серый цвет; маслопроводы и баки с маслом – в коричневый цвет.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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