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Номер извещения
ГП408941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс по выбору Экспедитора на оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке корпуса реактора для Ростовской АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степаненко Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке корпуса реактора для Ростовской АЭС согласно приложенной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2014 09:00 GMT +301.09.2014 09:0001.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408941Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке корпуса реактора для Ростовской АЭС согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 09:0001.09.2014 09:0001.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408941Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке корпуса реактора для Ростовской АЭС согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке корпуса реактора для Ростовской АЭС согласно приложенной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
I
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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