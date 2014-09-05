Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу г. Оренбург ул. Потехина 41 Срок поставки: Товар подлежит поставке в течение 30 дней с момента заключения договора, если иной срок прямо не указан в Приложении № 1 к договору Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% и транспортными расходами по доставке продукции до склада в г. Оренбурге. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты-безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты- в течении 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя.