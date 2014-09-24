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Номер извещения
31401464218
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2014 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохожев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 07:00 GMT +324.09.2014 07:0024.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401464218Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 08:0024.09.2014 08:0024.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401464218Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Подведение итогов не позднее
29.09.2014 08:0029.09.2014 08:0029.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401464218Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.201429.09.2014 08:0029.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401464218Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и воды для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул.Потехина,41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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