Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу г. Оренбург ул. Потехина 41. Срок поставки: не более 3 месяцев с момента заключения договора. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% , транспортными расходами по доставке продукции до склада в г. Оренбурге и пуско-наладочными работами. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты-безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Порядок оплаты-. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.