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Номер извещения
31401462157
Уникальный номер закупки
116_2014_ЗК
Наименование закупки
«На право заключения договора поставки профессиональных моющих средств (отбеливатель кислородный /перекись водорода)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2014 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профессиональных моющих средств (отбеливатель кислородный)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 11:00 GMT +303.09.2014 11:0003.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401462157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профессиональных моющих средств (отбеливатель кислородный)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 11:0003.09.2014 11:0003.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401462157Дата и время вскрытия заявок Поставка профессиональных моющих средств (отбеливатель кислородный)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профессиональных моющих средств (отбеливатель кислородный)
Начальная цена
364 214,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6731,0
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская обл., ЕАО, Забайкальский край, Камчатский край, Новосибирская обл., Приморский край, Республика Бурятия, Сахалинская обл., Хабаровский край.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
24.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6731
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