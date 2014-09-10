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Номер извещения
ГП408938
Уникальный номер закупки
113-Т-2014
Наименование закупки
Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 12:00 GMT +310.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408938Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 12:00GMT +310.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408938Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.09.201419.09.2014 18:0019.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408938Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"Москва
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 18:0026.09.2014 18:0026.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408938Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" и ДЗО ЗАО "ННК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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