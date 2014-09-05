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    Главная / Торги / Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

    Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401459942Дата и время окончания срока приема заявок Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4MЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401459942

    Уникальный номер закупки

    161/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 161/47-2014

    Извещение № 161/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 10:00 GMT +305.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401459942Дата и время окончания срока приема заявок Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4MЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 10:0005.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401459942Дата и время вскрытия заявок Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4MЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.201410.09.2014 15:0010.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401459942Подведение итогов не позднее Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4MЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

    Начальная цена

    325 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аппарат высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M в количестве 2 штуки, с характеристиками и в комплектации согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 161/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 161/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100 % от стоимости партии товара, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного Поставщиком счета. Срок поставки (выборки) товара: Поставщик обязан поставить продукцию не позднее чем через 10 рабочих дней с момента оплаты аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.7

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M"

    Кол-во: 2

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