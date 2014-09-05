Покупка аппаратов высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Аппарат высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M в количестве 2 штуки, с характеристиками и в комплектации согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 161/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 161/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).