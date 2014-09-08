Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

маски сварщика Speedglas 9100V в количестве 15 штук, в комплектации и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 164/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 164/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).