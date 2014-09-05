Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, количество и характеристики товара: пылесос KARCHER NT65/2 Ap Me в количестве 4 штуки, с характеристиками и в комплектации согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 162/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 162/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)