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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Открытый запрос предложений на поставку счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2014 07:0003.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401458379

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Критерии

    ЗД

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    joa@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохожев Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2014 07:00 GMT +303.09.2014 07:0003.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2014 08:0003.09.2014 08:0003.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401458379Дата и время вскрытия заявок Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2014 08:0008.09.2014 08:0008.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458379Подведение итогов не позднее Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.201408.09.2014 08:0008.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458379Подведение итогов не позднее Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    280 820,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Оренбург,ул.Потехина,41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% и транспортными расходами по доставке продукции до склада в г. Оренбурге. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты-безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты- в течении 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя. Поставка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Оренбург ул.Потехина,41 Срок поставки: не более 30 календарных дней после подписания договора поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Критерии

    29.09.2016

    ЗД

    29.09.2016

    ТЗ

    29.09.2016

    Договор

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчики электрические"

    Кол-во: 8

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