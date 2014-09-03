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Номер извещения
31401458379
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохожев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 07:00 GMT +303.09.2014 07:0003.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 08:0003.09.2014 08:0003.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401458379Дата и время вскрытия заявок Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Подведение итогов не позднее
08.09.2014 08:0008.09.2014 08:0008.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458379Подведение итогов не позднее Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.201408.09.2014 08:0008.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458379Подведение итогов не позднее Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка счётчиков-расходомеров электромагнитных фланцевых с блоком питания РМ-5-Т Ду32 (5шт.), Ду40 (2шт.), Ду50 (1шт.) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
280 820,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Оренбург,ул.Потехина,41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Кол-во: 8
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