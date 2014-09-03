Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% и транспортными расходами по доставке продукции до склада в г. Оренбурге. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты-безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты- в течении 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя. Поставка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Оренбург ул.Потехина,41 Срок поставки: не более 30 календарных дней после подписания договора поставки.