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Номер извещения
31401458425
Уникальный номер закупки
310
Наименование закупки
310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродрома
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродрома
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 09:00 GMT +309.09.2014 09:0009.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458425Дата и время окончания срока приема заявок 310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродромаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2014 09:0009.09.2014 09:0009.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401458425Дата и время вскрытия заявок 310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродромаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.10.2014 14:0014.10.2014 14:0014.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458425Подведение итогов не позднее 310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродромаЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
310/2014 Поставка щеток кассетных для спецмашин по эксплуатационному содержанию аэродрома
Начальная цена
7 602 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Щетки кассетные: Заказчик 1 - ОАО «Аэропорт Кольцово» - 8 комплектов по 189 штук в 1 комплекте для Schmidt TJS-630; - 12 комплектов по 96 штук в 1 комплекте для Schmilt CJS 914 Заказчик 2 - ОАО «МАНН» - 20 комплектов по 189 штук в 1 комплекте для Schmidt TJS-630
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 4 (склад СМТС) 2) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», 603056, г. Нижний Новгород, Аэропорт, производственная территория службы по наземному обслуживанию и спецтранспортуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
50.30
Документация лота
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